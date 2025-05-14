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Закончилась эпоха! Махачева заставили освободить пояс - он переходит в другой вес

MMA
Longreads
14 Мая 2025 09:00
77
Закончилась эпоха! Махачева заставили освободить пояс - он переходит в другой вес

Президент UFC Дана Уайт пообещал нам большие новости - и не обманул! Минувшей ночью состоялась масса потрясающих анонсов, где, пожалуй, главной сенсацией стала информация по нашему соотечественнику Исламу Махачеву. Как оказалось, в следующем поединке россиянин подерётся за второй пояс UFС в своей карьере: Ислам попробует отобрать титул у свежеиспечённого чемпиона в полусреднем весе Джека Делла Маддалены. Время и место боя будут определены чуть позже.

В принципе, этот анонс был достаточно ожидаемым. Вот только двойным чемпионом Махачев не станет - его заставили освободить пояс! И вот это действительно удивительная новость. Напомним, что на результат поединка Маддалены с Белалом Мухаммадом россиянин отреагировал так: «Время стать двойным чемпионом!». Видимо, Махачев был уверен, что ему позволят сохранить титул и пойти в поход за вторым поясом. Двойной чемпион - это большая честь, за всю историю промоушена таких было совсем немного. Но Исламу не дадут такого шанса.

В принципе, это укладывается в стратегию UFC. Дана Уайт давно говорил, что хочет отказаться от двойных чемпионов: такие истории выглядят очень красиво, но тормозят сразу два дивизиона. Казалось, что Махачев всё-таки станет исключением в новой политике лиги, ведь россиянин - лидер Р4Р и настоящая суперзвезда, да и всегда дрался с теми, кого ему предложат. Однако Уайт решил проявить максимальную принципиальность и Махачев прямо сейчас - без пояса. Его титул оспорят Илия Топурия и Чарльз Оливейра на UFC 317.

Как бы то ни было, Махачев пошёл на максимально крутую перемену в своей карьере. Казалось, что в лёгком весе у него ещё остались топовые оппоненты: Илия Топурия точно смог бы устроить с Исламом максимально громкий поединок. Но Ислам перебирается выше, чтобы укрепить своё наследие. На такой шаг не решался даже Хабиб Нурмагомедов, хотя тоже доминировал в своём дивизионе. Осталось только дождаться даты поединка и увидеть, как проявит себя Махачев в качестве полусредневеса. Тем более, что Делла Маддалена уже раздаёт громкие обещания.

«Я уверен, люди предполагают, будто бы Ислам просто повалит меня на землю и довольно быстро засабмитит. Думаю, мне удастся его нокаутировать», - заявил Делла Маддалена.

Вот только Джека ждёт не просто соперник, а лучший боец современных ММА прямо сейчас. Будем надеяться, что Махачев покорит очередное классное достижение и заберёт новый пояс.

Источник - championat.com

İdman.biz

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