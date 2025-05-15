15 Мая 2025
RU

"Ливерпуль" лидирует по количеству номинаций на звание лучшего игрока АПЛ

Мировой футбол
Новости
15 Мая 2025 21:10
9
"Ливерпуль" лидирует по количеству номинаций на звание лучшего игрока АПЛ

Английская Премьер-лига объявила номинантов на звание лучшего игрока и тренера сезона. «Ливерпуль» уверенно лидирует по числу представленных — сразу три футболиста клуба включены в шорт-лист: Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Райан Гравенберх, сообщает İdman.biz.

Ван Дейк провел все матчи чемпионата, обеспечив обороне «Ливерпуля» 14 сухих игр. Салах отличился 28 голами и 18 результативными передачами — это лучший показатель по участию в голах среди всех игроков АПЛ. Гравенберх же стал важным связующим звеном в полузащите команды, вернув «Ливерпуль» на вершину турнирной таблицы.

В номинации «Тренер года» фаворитом считается Арне Слот, который в дебютном сезоне привел «Ливерпуль» к чемпионству. Среди других претендентов — Эдди Хау («Ньюкасл»), Нуно Эспириту Санту («Ноттингем Форест»), Томас Франк («Брентфорд») и неожиданно Витор Перейра («Вулверхэмптон»), спасший команду от вылета после прихода в декабре.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Ла Лига: "Атлетико" проиграл "Осасуне" в гостях - ВИДЕО / ОБНОВЛЯЕТСЯ
22:57
Мировой футбол

Ла Лига: "Атлетико" проиграл "Осасуне" в гостях - ВИДЕО / ОБНОВЛЯЕТСЯ

В Испании завершается 36-й тур национального футбольного первенства
Анчелотти вернется в "Реал» после работы со сборной Бразилии
22:41
Мировой футбол

Анчелотти вернется в "Реал» после работы со сборной Бразилии

Итальянский специалист может занять новую должность в мадридском клубе
Неудачный сезон грозит "Милану" серьезными последствиями
22:14
Мировой футбол

Неудачный сезон грозит "Милану" серьезными последствиями

После завершения текущего сезона «россонери» ждет масштабная перестройка
Названы самые богатые спортсмены мира
21:59
Мировой футбол

Названы самые богатые спортсмены мира

В Топ-50 больше всего представлены футболисты
"Реал" экономит на обороне: 236-е место в мире по тратам
20:44
Мировой футбол

"Реал" экономит на обороне: 236-е место в мире по тратам

Первые пять мест занимают английские клубы
ПСЖ хочет подписать лидера атак "Боруссии", но упирается в пункт контракта
18:32
Мировой футбол

ПСЖ хочет подписать лидера атак "Боруссии", но упирается в пункт контракта

Парижский клуб не попал в число избранных европейских клубов

Самое читаемое

"Реал" заставит Хаби Алонсо меняться. Новая жизнь начинается не только у клуба
14 Мая 16:59
Мировой футбол

"Реал" заставит Хаби Алонсо меняться. Новая жизнь начинается не только у клуба

Приёмов, которые работали в "Байере", в Мадриде будет недостаточно
Закончилась эпоха! Махачева заставили освободить пояс - он переходит в другой вес
14 Мая 09:00
MMA

Закончилась эпоха! Махачева заставили освободить пояс - он переходит в другой вес

Ислам не сумеет стать двойным чемпионом
Кто выиграет скудетто, пробьется ли "Сити" в Лигу чемпионов, бомбардирская гонка Мбаппе и Левандовски. Последние интриги сезона в топ-5 лиг
14 Мая 11:44
Мировой футбол

Кто выиграет скудетто, пробьется ли "Сити" в Лигу чемпионов, бомбардирская гонка Мбаппе и Левандовски. Последние интриги сезона в топ-5 лиг

Италии и Испании еще нет чемпиона
Станет ли "Удинезе" ключом к Серии А для азербайджанских футболистов? - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ
14 Мая 15:48
Азербайджанский футбол

Станет ли "Удинезе" ключом к Серии А для азербайджанских футболистов? - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

На этот раз молодые таланты из "Карабаха" отправятся на Апеннинский полуостров