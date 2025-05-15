"Ливерпуль" лидирует по количеству номинаций на звание лучшего игрока АПЛ

Английская Премьер-лига объявила номинантов на звание лучшего игрока и тренера сезона. «Ливерпуль» уверенно лидирует по числу представленных — сразу три футболиста клуба включены в шорт-лист: Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Райан Гравенберх, сообщает İdman.biz.

Ван Дейк провел все матчи чемпионата, обеспечив обороне «Ливерпуля» 14 сухих игр. Салах отличился 28 голами и 18 результативными передачами — это лучший показатель по участию в голах среди всех игроков АПЛ. Гравенберх же стал важным связующим звеном в полузащите команды, вернув «Ливерпуль» на вершину турнирной таблицы.

В номинации «Тренер года» фаворитом считается Арне Слот, который в дебютном сезоне привел «Ливерпуль» к чемпионству. Среди других претендентов — Эдди Хау («Ньюкасл»), Нуно Эспириту Санту («Ноттингем Форест»), Томас Франк («Брентфорд») и неожиданно Витор Перейра («Вулверхэмптон»), спасший команду от вылета после прихода в декабре.

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