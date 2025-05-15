Названы самые богатые спортсмены мира

Издание Forbes опубликовало ежегодный список самых высокооплачиваемых спортсменов мира, сообщает İdman.biz.

В третий раз подряд первую строчку занял португальский футболист Криштиану Роналду. За отчетный период он заработал 275 миллионов евро, из которых 225 миллионов составила зарплата в саудовском клубе «Аль-Наср», а еще 50 миллионов — доходы от рекламы и спонсорских контрактов.

В пятерку лидеров также вошли баскетболист Стефен Карри (156 млн евро), боксер Тайсон Фьюри (146 млн), звезда американского футбола Дак Прескотт (137 млн) и аргентинский нападающий Лионель Месси (135 млн).

Больше всего спортсменов в рейтинге представляют США — 29 человек. По видам спорта лидируют футболисты: их в списке 20. При составлении рейтинга учитывались зарплаты, премиальные и доходы от коммерческой деятельности.

İdman.biz