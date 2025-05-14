Станет ли "Удинезе" ключом к Серии А для азербайджанских футболистов? - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

Чемпион Азербайджана по футболу «Карабах» начал сотрудничество с итальянским клубом «Удинезе».

Как сообщает İdman.biz, представитель Удине, как и в предыдущие годы, вновь привлечет в свой лагерь молодых азербайджанских футболистов.

На этот раз молодые таланты из «Карабаха» отправятся на Апеннинский полуостров. Они попытаются сделать то, что не удалось их предшественникам, - пробиться в Серию А, найдя к ней ключ.

К сожалению, азербайджанским футболистам, ранее привлекавшим внимание «Удинезе», не удалось остаться, развиваться и играть в Италии. Представитель Удине начал искать таланты в нашей стране 16-17 лет назад.

В то время Араз Абдуллаев выступил в роли первопроходца. Юноша, поразивший итальянцев своим огромным талантом и физической подготовкой, не смог в полной мере продемонстрировать то, чего от него ожидали.

Через некоторое время двое игроков «Баку» попали в поле зрения «Удинезе». На этот раз в Италию были приглашены 17-летние Рахман Гаджиев и Андрей Попович.

С тех пор число азербайджанских молодых футболистов, тренирующихся в европейских клубах, значительно возросло. Десятки наших футболистов побывали на сборах клубов Германии, Испании и других стран. Но никто из них не «дорос» до того, чтобы играть за команды «Большой пятерки». Когда-нибудь этому будет положен конец. Теперь есть надежда на таланты из академии «Карабаха», которые отправятся в Италию.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz