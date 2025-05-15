Неудачный сезон грозит "Милану" серьезными последствиями

«Милан» вновь не оправдал ожиданий, уступив «Болонье» в финале Кубка Италии со счетом 0:1. Поражение лишило «россонери» не только шанса на трофей, но и путевки в Лигу Европы. С учетом нестабильного положения в Серии А, участие клуба хотя бы в Лиге конференций остается под большим вопросом, сообщает İdman.biz.

Один из немногих, кто стабильно демонстрировал высокий уровень в этом сезоне, — Кристиан Пулишич. Американец стал лидером команды по голам и результативным передачам в чемпионате, а также вошел в топ Серии А по созданным моментам. Тем не менее, в решающем матче сезона он, как и вся атакующая линия «Милана», остался в тени. За 88 минут Пулишич не нанес ни одного удара и не создал ни одной опасной ситуации.

После финального свистка полузащитник признал: «Они играли очень хорошо. Мы не нашли правильных решений».

Грядущие перемены в «Милане» теперь неизбежны. Главный тренер Сержиу Консейсау, скорее всего, покинет команду летом, а руководство клуба готовит масштабную перестройку состава. Несмотря на провал, Пулишич остается ключевой фигурой, вокруг которой могут строить новый проект.

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