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"Реал" экономит на обороне: 236-е место в мире по тратам

Мировой футбол
Новости
15 Мая 2025 20:44
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"Реал" экономит на обороне: 236-е место в мире по тратам

«Реал» находится в третьей сотне команд по тратам на защитников за последние годы.

Как сообщает İdman.biz, мадридский футбольный клуб потратил пять млн евро на игроков обороны за последние пять лет - это 236-й результат в мире.

За пять млн евро был приобретен Фран Гарсия в 2023-м году. Всего было подписано трое футболистов этого амплуа. Антонио Рюдигер и Давид Алаба пришли в качестве свободных агентов.

Первые пять мест по тратам на защитников в указанный период занимают английские клубы:

1. «Челси» (13 подписаний, 391,4 млн евро);

2. «Тоттенхэм» (18 подписаний, 358,1 млн);

3. «Манчестер Сити» (9 подписаний, 320,4 млн);

4. «Манчестер Юнайтед» (12 подписаний, 281,2 млн);

5. «Арсенал» (11 подписаний, 258,4 млн).

Ранее сообщалось, что «Реал» выкупит Дина Хейсена у «Борнмута» за 50 млн фунтов. Также мадридцы работают над трансфером Альваро Каррераса из «Бенфики». А Трент Александер-Арнольд должен бесплатно перейти из «Ливерпуля».

İdman.biz

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