"Аль-Иттихад" досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии определился чемпион Профессиональной лиги сезона 2024/2025.

Как сообщает İdman.biz, «Аль-Иттихад» из Джидды завоевал титул в десятый раз в своей истории.

Команда обеспечила себе чемпионство за два тура до окончания сезона, обыграв в 32-м туре на выезде «Аль-Раед» со счетом 3:1. После этой победы у клуба стало 77 очков — на 9 больше, чем у ближайшего преследователя, «Аль-Хиляля».

Ранее «Аль-Иттихад» становился чемпионом в 1982, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2009 и 2023 годах.

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