Сразу после ухода Анчелотти: "Реал" позвонил Моуринью

Мадридский «Реал», который по окончании сезона расстанется с Карло Анчелотти, неожиданно обратился за советом к Жозе Моуринью. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на El Confidencial, руководство клуба позвонило португальскому специалисту, чтобы обсудить кандидатуры потенциальных наставников.

Хотя главным претендентом на пост считается испанец Хаби Алонсо, в «Реале» продолжают рассматривать и другие варианты. В рамках консультации с нынешним тренером «Фенербахче» Моуринью мадридцы провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого представили ему несколько возможных кандидатов и попросили оценку по каждому из них.

По информации источника, официальное назначение нового главного тренера планируется уже в ближайшие 10 дней — до 26 мая, когда Анчелотти должен приступить к работе со сборной Бразилии.

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