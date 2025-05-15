Ла Лига: "Атлетико" проиграл "Осасуне" в гостях - ВИДЕО / ОБНОВЛЯЕТСЯ

В испанской Ла Лиге подходит к концу 36-й тур.

Как передает İdman.biz, по итогам заключительного игрового дня тура каталонская «Барселона» может досрочно оформить 28-й титул чемпиона Испании.

Для этого подопечным Ханси Флика достаточно одержать победу над «Эспаньолом», после чего они будут опережать мадридский «Реал» на семь очков. Такое отставание за два тура уже никак не сократить.

Ла Лига — 36-й тур

15 мая 2025 г.

21:00 — «Райо Вальекано» – «Реал Бетис» - 2:2

21:00 — «Осасуна» – «Атлетико Мадрид» - 2:0



23:30 — «Хетафе» – «Атлетик»

23:30 — «Эспаньол» – «Барселона»

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