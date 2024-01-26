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В "Барселоне" приняли решение по будущему Хави

Мировой футбол
Новости
26 Января 2024 10:08
В "Барселоне" приняли решение по будущему Хави

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", руководство «Барселоны» приняло решение по будущему испанского специалиста Хави на посту главного тренера каталонской команды.

Как сообщает Sport, в «Барселоне» не станут увольнять Хави в ближайшее время. Тренер отработает с командой как минимум до конца сезона-2023/2024.

Напомним, 25 января завершился четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Атлетик» принимал «Барселону». Матч прошёл в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и закончился победой хозяев в овертайме со счётом 4:2. Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В овертайме команда Хави пропустила дважды и завершила участие в турнире. Отметим, что каталонский клуб является рекордсменом по числу побед в Кубке Испании (31).

İdman.biz

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