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"Фулхэм" подписал второго игрока "Реала" за один день

Мировой футбол
Новости
4 Августа 2026 01:38
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"Фулхэм" подписал второго игрока "Реала" за один день

Футбольный клуб "Фулхэм" объявил о переходе полузащитника мадридского "Реала" Сесара Паласиоса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт английского клуба, 21-летний футболист подписал контракт до лета 2031 года с возможностью продления еще на один сезон.

Сумма сделки не разглашается. При этом, по информации СМИ, трансфер обошелся "Фулхэму" в 10 миллионов евро, а "Реал" сохранил за собой право на 30 процентов от суммы будущей продажи игрока.

В новой команде Паласиос будет выступать под восьмым номером.

Примечательно, что это уже второй трансфер из "Реала", оформленный "Фулхэмом" за один день. Ранее лондонский клуб представил в качестве новичка нападающего Гонсало Гарсию.

Напомним, с нового сезона "Фулхэм" возглавляет бывший главный тренер мадридского клуба Альваро Арбелоа.

İdman.Biz
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