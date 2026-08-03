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Роналду пригласил Месси на свадьбу

Мировой футбол
Новости
3 Августа 2026 22:21
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Роналду пригласил Месси на свадьбу

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пригласил на свою свадьбу с Джорджиной Родригес многолетнего соперника Лионеля Месси.

Как сообщает İdman.Biz, об этом рассказал журналист Эсегбона Луис.

По информации источника, приглашения на церемонию также получили бразильский форвард Неймар и бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, который давно поддерживает дружеские отношения с португальским футболистом.

Как пишет The Sun, свадьба состоится в субботу, 8 августа, на родном для Роналду острове Мадейра. Церемония пройдет в соборе Фуншала, после чего гости отправятся в пятизвездочный отель. По данным издания, постояльцев уже предупредили, что в пятницу и субботу два этажа гостиницы, а также несколько баров будут закрыты в связи с мероприятием.

Роналду и Родригес познакомились в 2016 году. Пара воспитывает пятерых детей, двое из которых являются их общими.

İdman.Biz
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