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"Челси" подписал бывшего капитана "Ливерпуля"

Мировой футбол
Новости
3 Августа 2026 19:42
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"Челси" подписал бывшего капитана "Ливерпуля"

Заголовок: Официально: Хендерсон стал игроком "Челси"

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон стал игроком "Челси".

Как сообщает İdman.Biz, лондонский клуб официально объявил о подписании контракта с 36-летним футболистом. Соглашение рассчитано на два года.

"Челси" отметил, что Хендерсон является обладателем восьми крупных трофеев, включая победы в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов УЕФА. Полузащитник присоединится к команде перед стартом сезона-2026/27.

Хендерсон является воспитанником "Сандерленда". Наибольших успехов в карьере он добился в составе "Ливерпуля", за который выступал с 2011 по 2023 год и выиграл множество титулов. Также англичанин защищал цвета "Ковентри Сити", саудовского "Аль-Иттифака", нидерландского "Аякса" и "Брентфорда".

İdman.Biz
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