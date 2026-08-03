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"Барселона" включилась в борьбу за Родри

Мировой футбол
Новости
3 Августа 2026 20:23
17
"Барселона" включилась в борьбу за Родри

"Барселона" внимательно следит за ситуацией вокруг возможного перехода полузащитника сборной Испании Родри из "Манчестер Сити" в мадридский "Реал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Cadena Ser, каталонский клуб также заинтересован в подписании 29-летнего хавбека и готов предпринять шаги, если сам футболист выразит желание присоединиться к сине-гранатовым, а финансовые условия позволят оформить сделку.

Отмечается, что интерес "Барселоны" к Родри во многом связан с травмой Френки де Йонга, из-за которой клуб изучает варианты усиления средней линии.

В минувшем сезоне Родри провел 33 матча во всех турнирах, забил два мяча и является одним из ключевых игроков "Манчестер Сити".

Действующий контракт испанского полузащитника с английским клубом рассчитан до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 50 млн евро.

İdman.Biz
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