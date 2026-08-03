Мудрик вернулся в расположение "Челси" после снятия дисквалификации - ФОТО

Вингер "Челси" Михаил Мудрик вернулся в расположение лондонского клуба после снятия дисквалификации.

Как сообщает İdman.Biz, пресс-служба "синих" опубликовала фотографию украинского футболиста, прибывшего в Гонконг, где команда продолжает подготовку к сезону-2026/27 английской Премьер-лиги. Первый этап предсезонных сборов "Челси" провел в Сиднее.

Мудрик был отстранен в декабре 2024 года по обвинению в нарушении антидопинговых правил. В июле нынешнего года Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о завершении дисциплинарного разбирательства в отношении футболиста.

Вместе с Мудриком к команде присоединились бельгийский голкипер Майк Пендерс и португальский нападающий Педру Нету, получившие дополнительный отпуск после участия в чемпионате мира 2026 года. Также к "Челси" присоединились новички Дэнни Уэлбек и Жеовани Кенда, а также вернувшийся из аренды вратарь Габриел Слонина.