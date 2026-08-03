3 Августа 2026
RU

Мудрик вернулся в расположение "Челси" после снятия дисквалификации - ФОТО

Мировой футбол
Новости
3 Августа 2026 22:00
22
Мудрик вернулся в расположение "Челси" после снятия дисквалификации

Вингер "Челси" Михаил Мудрик вернулся в расположение лондонского клуба после снятия дисквалификации.

Как сообщает İdman.Biz, пресс-служба "синих" опубликовала фотографию украинского футболиста, прибывшего в Гонконг, где команда продолжает подготовку к сезону-2026/27 английской Премьер-лиги. Первый этап предсезонных сборов "Челси" провел в Сиднее.

Мудрик был отстранен в декабре 2024 года по обвинению в нарушении антидопинговых правил. В июле нынешнего года Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о завершении дисциплинарного разбирательства в отношении футболиста.

Вместе с Мудриком к команде присоединились бельгийский голкипер Майк Пендерс и португальский нападающий Педру Нету, получившие дополнительный отпуск после участия в чемпионате мира 2026 года. Также к "Челси" присоединились новички Дэнни Уэлбек и Жеовани Кенда, а также вернувшийся из аренды вратарь Габриел Слонина.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Роналду пригласил Месси на свадьбу
22:21
Мировой футбол

Роналду пригласил Месси на свадьбу

На торжестве также могут присутствовать Неймар и Хабиб Нурмагомедов

Почеттино останется в сборной США до 2030 года
21:01
Мировой футбол

Почеттино останется в сборной США до 2030 года

Американцы продлили контракт с тренером после выхода в 1/8 финала ЧМ-2026
"Барселона" включилась в борьбу за Родри
20:23
Мировой футбол

"Барселона" включилась в борьбу за Родри

Каталонцы готовы вмешаться в ситуацию, если полузащитник захочет покинуть "Манчестер Сити"
"Челси" подписал бывшего капитана "Ливерпуля"
19:42
Мировой футбол

"Челси" подписал бывшего капитана "Ливерпуля"

36-летний полузащитник подписал с лондонским клубом двухлетний контракт
Инфантино ищет спасения в Белом доме на фоне угрозы потерять пост
17:06
Мировой футбол

Инфантино ищет спасения в Белом доме на фоне угрозы потерять пост

Президент ФИФА рассчитывает заручиться поддержкой администрации Дональда Трампа
"Карабах" узнал возможного соперника в плей-офф Лиги конференций
16:24
Азербайджанский футбол

"Карабах" узнал возможного соперника в плей-офф Лиги конференций

Для выхода в плей-офф команде Гурбана Гурбанова необходимо пройти "Динамо"

Самое читаемое

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти
1 Августа 01:34
Мировой футбол

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти

Основное время товарищеского матча завершилось со счетом 2:2
Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
2 Августа 15:29
Мировой футбол

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Торжество, как ожидается, пройдет на родном острове португальского футболиста
Встретятся ли Месси и Нариман Ахундзаде? КОММЕНТАРИЙ и.о. тренера "Интер Майами"
1 Августа 10:41
Мировой футбол

Встретятся ли Месси и Нариман Ахундзаде? КОММЕНТАРИЙ и.о. тренера "Интер Майами"

Решение о выходе аргентинца на поле еще не принято

Месси провел отпуск после ЧМ-2026 с больным отцом
1 Августа 06:05
Футбол

Месси провел отпуск после ЧМ-2026 с больным отцом

Форвард "Интер Майами" отказался от участия в Матче звезд MLS, чтобы побыть с семьей