"Фулхэм" подписал воспитанника "Реала"

Футбольный клуб "Фулхэм" официально объявил о переходе нападающего мадридского "Реала" Гонсало Гарсии.

Как сообщает İdman.Biz, 22-летний испанский форвард подписал с лондонским клубом контракт до лета 2031 года. Соглашение также предусматривает возможность продления еще на один сезон.

В прошлом сезоне воспитанник "Реала" дебютировал за основную команду мадридского клуба. Всего в составе "сливочных" Гарсия провел 16 матчей, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Отметим, что главным тренером "Фулхэма" является Альваро Арбелоа, который в прошлом сезоне работал в системе "Реала".