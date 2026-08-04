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"Фулхэм" подписал воспитанника "Реала"

Мировой футбол
Новости
4 Августа 2026 01:00
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"Фулхэм" подписал воспитанника "Реала"

Футбольный клуб "Фулхэм" официально объявил о переходе нападающего мадридского "Реала" Гонсало Гарсии.

Как сообщает İdman.Biz, 22-летний испанский форвард подписал с лондонским клубом контракт до лета 2031 года. Соглашение также предусматривает возможность продления еще на один сезон.

В прошлом сезоне воспитанник "Реала" дебютировал за основную команду мадридского клуба. Всего в составе "сливочных" Гарсия провел 16 матчей, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Отметим, что главным тренером "Фулхэма" является Альваро Арбелоа, который в прошлом сезоне работал в системе "Реала".

İdman.Biz
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