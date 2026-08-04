"Аталанта" вступила в борьбу за форварда "Лиона"

Нападающий "Лиона" Малик Фофана может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Footmercato, интерес к 21-летнему бельгийскому футболисту проявляет "Аталанта".

По информации источника, клуб из Бергамо рассматривает Фофану в качестве усиления фланговой линии атаки. Ранее сообщалось, что игрок также входит в сферу интересов "РБ Лейпциг", который видит в нем возможную замену Яну Диоманде.

Прошлый сезон сложился для бельгийца непросто из-за травм, помешавших ему полноценно подготовиться к сезону. В последних контрольных матчах Фофана вновь начал получать игровую практику и постепенно набирает форму.

Футболист выступает за "Лион" с 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 36 матчей, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 30 миллионов евро.