4 Августа 2026
RU

УЕФА готовит бойкот клубного чемпионата мира

Мировой футбол
Новости
4 Августа 2026 00:19
20
УЕФА готовит бойкот клубного чемпионата мира

Президент УЕФА Александер Чеферин намерен обсудить с главой Ассоциации европейских клубов Нассером Аль-Хелаифи возможность бойкота клубного чемпионата мира 2029 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на talkSPORT, личная встреча сторон состоится 12 августа во время матча за Суперкубок УЕФА.

По информации источника, Чеферин рассчитывает убедить президента "ПСЖ" поддержать отказ европейских клубов от участия в турнире до тех пор, пока пост президента ФИФА занимает Джанни Инфантино.

Кроме того, глава УЕФА продолжает кампанию, направленную на отставку Инфантино. Сообщается, что Чеферин призывает национальные футбольные ассоциации отзывать письма в поддержку президента ФИФА.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Фулхэм" подписал второго игрока "Реала" за один день
01:38
Мировой футбол

"Фулхэм" подписал второго игрока "Реала" за один день

Лондонский клуб представил полузащитника Сесара Паласиоса
"Фулхэм" подписал воспитанника "Реала"
01:00
Мировой футбол

"Фулхэм" подписал воспитанника "Реала"

Гонсало Гарсия заключил с английским клубом долгосрочный контракт

"Фиорентина" арендовала защитника "Ювентуса"
00:38
Мировой футбол

"Фиорентина" арендовала защитника "Ювентуса"

Соглашение предусматривает право выкупа Жоау Мариу

Роналду пригласил Месси на свадьбу
3 Августа 22:21
Мировой футбол

Роналду пригласил Месси на свадьбу

На торжестве также могут присутствовать Неймар и Хабиб Нурмагомедов

Мудрик вернулся в расположение "Челси" после снятия дисквалификации
3 Августа 22:00
Мировой футбол

Мудрик вернулся в расположение "Челси" после снятия дисквалификации - ФОТО

Украинский вингер присоединился к команде в Гонконге, где проходит второй этап предсезонной подготовки

Почеттино останется в сборной США до 2030 года
3 Августа 21:01
Мировой футбол

Почеттино останется в сборной США до 2030 года

Американцы продлили контракт с тренером после выхода в 1/8 финала ЧМ-2026

Самое читаемое

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
2 Августа 15:29
Мировой футбол

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Торжество, как ожидается, пройдет на родном острове португальского футболиста
Встретятся ли Месси и Нариман Ахундзаде? КОММЕНТАРИЙ и.о. тренера "Интер Майами"
1 Августа 10:41
Мировой футбол

Встретятся ли Месси и Нариман Ахундзаде? КОММЕНТАРИЙ и.о. тренера "Интер Майами"

Решение о выходе аргентинца на поле еще не принято

Месси провел отпуск после ЧМ-2026 с больным отцом
1 Августа 06:05
Футбол

Месси провел отпуск после ЧМ-2026 с больным отцом

Форвард "Интер Майами" отказался от участия в Матче звезд MLS, чтобы побыть с семьей
Ибрагим Гасанов вышел в финал чемпионата мира U17
1 Августа 18:24
Борьба

Ибрагим Гасанов вышел в финал чемпионата мира U17 - ОБНОВЛЕНО

Где встретится с представителем Ирана Беньямином Дж.Ашофтехом Майваном