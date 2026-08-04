УЕФА готовит бойкот клубного чемпионата мира

Президент УЕФА Александер Чеферин намерен обсудить с главой Ассоциации европейских клубов Нассером Аль-Хелаифи возможность бойкота клубного чемпионата мира 2029 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на talkSPORT, личная встреча сторон состоится 12 августа во время матча за Суперкубок УЕФА.

По информации источника, Чеферин рассчитывает убедить президента "ПСЖ" поддержать отказ европейских клубов от участия в турнире до тех пор, пока пост президента ФИФА занимает Джанни Инфантино.

Кроме того, глава УЕФА продолжает кампанию, направленную на отставку Инфантино. Сообщается, что Чеферин призывает национальные футбольные ассоциации отзывать письма в поддержку президента ФИФА.