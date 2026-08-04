"Фиорентина" арендовала защитника "Ювентуса"

Футбольный клуб "Ювентус" объявил о переходе защитника Жоау Мариу в "Фиорентину".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу туринского клуба, 26-летний футболист будет выступать за "фиалок" на правах аренды до 30 июня 2027 года.

Стоимость аренды составила 1,8 миллиона евро. Сумма будет выплачена в течение одного финансового года. Кроме того, соглашение предусматривает право выкупа игрока за 9,5 миллиона евро. В случае активации этой опции "Фиорентина" сможет выплатить указанную сумму в течение трех финансовых лет.

Жоау Мариу перешел в "Ювентус" из "Порту" летом 2025 года. Вторую половину прошлого сезона португальский защитник провел в аренде в "Болонье".