Уэйн Руни проиграл спор Эрлингу Холанду и отправился в заплыв по Гудзону - ВИДЕО

Легенда английского футбола Уэйн Руни делом доказал, что умеет держать слово, пусть даже ради этого ему пришлось сменить футбольные бутсы на весла. Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" отправился в настоящее гребное путешествие по реке Гудзон после того, как проиграл пари форварду "Манчестер Сити" Эрлингу Холанду, сообщает İdman.Biz.

Все началось со спора во время одного из международных турниров. Руни был абсолютно уверен, что сборная Норвегии не сможет одолеть грозную Бразилию, и опрометчиво пообещал выполнить любое безумное требование Холанда в случае победы скандинавов. Однако "викинги" сотворили сенсацию, переиграв пятикратных чемпионов мира. Эрлинг не стал скромничать и сразу после матча потребовал от Уэйна исполнения обещанного — отправиться в масштабный заплыв на лодке.

Руни не стал искать отговорок и честно подошел к выполнению обязательств. Впрочем, преодолевать водную дистанцию в одиночку ему не пришлось. Компанию экс-нападающему составили старые знакомые по футбольному цеху — бывший вратарь Джо Харт и харизматичный эксперт Майка Ричардс. Троица устроила полноценный заплыв по Гудзону, который сопровождался курьезными моментами, взаимными подколами и искренними эмоциями.

Весь этот необычный вояж снимала съемочная группа BBC. В итоге из дружеского спора получился яркий и крутой документальный сюжет, который уже разлетается по социальным сетям.