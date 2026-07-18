Сборная Испании отменила тренировку перед финалом ЧМ-2026 из-за погоды в США

Сборная Испании отменила тренировку перед предстоящим матчем финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной команды Аргентины из-за грозы.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на COPE. Решающая встреча турнира пройдёт в воскресенье, 19 июля, начало — в 23:00 по Баку.

По информации издания, в штате Нью-Джерси ожидается ухудшение погодных условий, ливни и грозы, некоторые из которых уже начались. При этом такая погода поможет рассеять слой дыма от канадских лесных пожаров, который достиг США.