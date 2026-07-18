Джо Харт высказался о значимости матча за "бронзу" на ЧМ-2026

Бывший вратарь "Манчестер Сити" и сборной Англии Джо Харт поделился мнением о важности матча за третье место на чемпионате мира — 2026, в котором "три льва" сыграют с национальной командой Франции.

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится 19 июля на стадионе "Хард Рок" (Майами, Флорида, США), стартовый свисток судьи прозвучит в 01:00 по Баку.

"Если бы я претендовал на "Золотую бутсу", как Харри Кейн, то точно был бы мотивирован. Нужна какая-то история. Разумеется, нам легко шутить и утверждать, что это бессмысленный матч, но если ты находишься в расположении сборной Англии и представляешь свою страну на самой большой арене, то делай это. Именно здесь Тухель должен вновь проявить себя в качестве элитного тренера и мотиватора", — приводит слова Харта The Guardian.