"Челси" согласовал с "Астон Виллой" трансфер Роджерса

"Челси" в устной форме согласовал с "Астон Виллой" трансфер полузащитника Моргана Роджерса. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист The Athletic и инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети X.

По данным источника, клуб из Бирмингема принял предложение лондонцев в размере ₤ 117 млн (€ 137 млн). Ожидается, что футболист подпишет с "синими" шестилетний контракт, предполагающий опцию продления еще на один сезон, в понедельник хавбек пройдет медосмотр.

В прошедшем клубном сезоне Роджерс провел 55 матчей за "Астон Виллу" во всех соревнованиях, забив 14 голов и сделав 12 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.