Игровую футболку Пеле с финала ЧМ-1958 продали почти за $5 млн

Игровая форма бывшего нападающего сборной Бразилии Пеле с финального матча чемпионата мира 1958 года была продана за $ 4,88 млн.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает официальный сайт аукционного дома Sotheby’s. В финале ЧМ-1958 Бразилия разгромила Швецию (5:2), а 17-летний Пеле отметился двумя голами.

Начало торгов было назначено на 29 июня, а продлились они до 16 июля. Самой дорогой футбольной майкой на данный момент остается футболка, принадлежавшая аргентинской легенде мирового футбола Диего Марадоне. В 2022 году ее продали на аукционе за $ 9,28 млн. В ней аргентинец выступал на победном для своей команды чемпионате мира — 1986.