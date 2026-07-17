Майкл Олисе хочет остаться в "Баварии" - СМИ

Нападающий "Баварии" Майкл Олисе не сообщал руководству о желании перейти в мадридский "Реал". Вместо этого французский вингер заявил, что хочет остаться в мюнхенском клубе. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport Germany.

По информации источника, "Бавария" хочет заранее продлить контракт контракт 24-летнего футболиста, заканчивающийся в 2029 году. При этом немецкий гранд не желает включать в новое трудовое соглашение пункт о выкупе. После пролонгации контракта Олисе станет одним из трех самых высокооплачиваемых игроков команды.

В минувшем сезоне Олисе принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 31 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.