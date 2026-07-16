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Левандовски объяснил, почему выбрал MLS вместо Европы

Мировой футбол
Новости
16 Июля 2026 09:14
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Левандовски объяснил, почему выбрал MLS вместо Европы

Новичок "Чикаго Файр" Роберт Левандовски рассказал, почему решил продолжить карьеру в американской МLS, а не остался в одном из европейских чемпионатов.

Как сообщает İdman.Biz, на своей первой пресс-конференции в новом клубе польский нападающий признался, что после ухода из "Барселоны" не видел себя в другой европейской команде.

"Почему я решил уехать из Европы? Я не мог представить себя играющим за какой-то другой клуб в Европе, кроме "Барселоны", - заявил Левандовски.

Форвард присоединился к "Чикаго Файр" на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2028 года.

Напомним, Левандовски выступал за "Барселону" с 2022 по 2026 год. За это время он провел 193 матча во всех турнирах, забил 120 мячей и сделал 24 голевые передачи.

İdman.Biz
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