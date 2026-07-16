"Манчестер Сити" вступил в борьбу за талант "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Ибраим Мбайе может сменить клуб уже в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Foot Mercato, "Манчестер Сити" включил 18-летнего сенегальского форварда в свой шорт-лист.

Источник отмечает, что Мбайе считается одним из самых перспективных футболистов своего поколения в Европе. Дополнительное внимание к игроку привлекло его выступление на чемпионате мира 2026 года, где он отметился голом в ворота сборной Франции.

Ранее сообщалось, что интерес к нападающему также проявляют "Тоттенхэм" и "Астон Вилла". Кроме того, за развитием ситуации внимательно следят "РБ Лейпциг" и дортмундская "Боруссия".

По информации источника, "ПСЖ" готов рассмотреть предложения по футболисту, который сам заинтересован в смене клуба ради получения большего игрового времени.