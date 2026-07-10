Продажа Рашфорда может открыть Саммервиллу путь в "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему проявляет интерес к крайнему нападающему "Вест Хэма" Крисенсио Саммервиллу. Манкунианцы провели предварительные переговоры с лондонским клубом о покупке футболиста сборной Нидерландов. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports.

По информации источника, "красные дьяволы" хотят приобрести Саммервилла на средства, вырученные с потенциальной продажи нападающего Маркуса Рашфорда, который должен вернуться в клуб по окончании отпуска после чемпионата мира 2026 года.

В минувшем сезоне Саммервилл принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.