Голкипер сборной Норвегии на чемпионате мира — 2026 Эрьян Нюланд может перейти в "Манчестер Сити". Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание The Sun, в подписании 35-летнего вратаря заинтересован новый главный тренер "горожан" Энцо Мареска.

По данным источника, на Нюланда также претендуют "Лидс" и еще три английских клуба. Если переход норвежца в "Сити" состоится, вратарь воссоединится в клубе с партнером по национальной команде Эрлингом Холандом.

В составе "Сити" есть опытные вратари Джанлуиджи Доннарумма, Джеймс Траффорд и Маркус Беттинелли, но Мареске, возможно, потребуется укрепить эту позицию, поскольку Траффорд является целью "Ньюкасла". Нюланд летом покинул "Севилью" и стал свободным агентом.