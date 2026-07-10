10 Июля 2026
RU

"Манчестер Сити" нацелился на голкипера сборной Норвегии

Мировой футбол
Новости
10 Июля 2026 06:20
2
"Манчестер Сити" нацелился на голкипера сборной Норвегии

Голкипер сборной Норвегии на чемпионате мира — 2026 Эрьян Нюланд может перейти в "Манчестер Сити". Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание The Sun, в подписании 35-летнего вратаря заинтересован новый главный тренер "горожан" Энцо Мареска.

По данным источника, на Нюланда также претендуют "Лидс" и еще три английских клуба. Если переход норвежца в "Сити" состоится, вратарь воссоединится в клубе с партнером по национальной команде Эрлингом Холандом.

В составе "Сити" есть опытные вратари Джанлуиджи Доннарумма, Джеймс Траффорд и Маркус Беттинелли, но Мареске, возможно, потребуется укрепить эту позицию, поскольку Траффорд является целью "Ньюкасла". Нюланд летом покинул "Севилью" и стал свободным агентом.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Кристал Пэлас" подписал экс-игрока "Барселоны"
03:30
Мировой футбол

"Кристал Пэлас" подписал экс-игрока "Барселоны"

С 27-летним испанцем был заключен четырехлетний контракт
Полиция Парижа задержала Самира Насри по подозрению в отмывании денег и торговле наркотиками
02:20
Мировой футбол

Полиция Парижа задержала Самира Насри по подозрению в отмывании денег и торговле наркотиками

Насри пробыл на допросе около десяти часов
ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:04
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В 1/2 "трехцветные" встретятся с победителем пары Испания — Бельгия
Экс-игрок "Карабаха" перешел в "Ахмат"
01:52
Мировой футбол

Экс-игрок "Карабаха" перешел в "Ахмат"

В составе "скакунов" Жулио Родригес Ромао становился чемпионом Азербайджана

ЛЕ: Болгарский ЦСКА обыграл ирландский "Дерри Сити"
00:26
Мировой футбол

ЛЕ: Болгарский ЦСКА обыграл ирландский "Дерри Сити"

В случае выхода во второй квалификационный раунд агдамский "Карабах" встретится с победителем этой пары
Матч между потенциальными соперниками "Нефтчи": минское "Динамо" уступило "Силексу"
00:14
Мировой футбол

Матч между потенциальными соперниками "Нефтчи": минское "Динамо" уступило "Силексу"

Единственный гол в матче забил Эсмир Хасукич

Самое читаемое

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ
8 Июля 12:41
ЧМ-2026

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Жалоба Египта на судей после драматичного матча ЧМ-2026 привлекла внимание к арбитрам, которые ранее неоднократно работали на играх с участием азербайджанских клубов и сборной

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:04
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В 1/2 "трехцветные" встретятся с победителем пары Испания — Бельгия
6 июля, 7-й номер: последний мундиаль Криштиану Роналду - ФОТО/ВИДЕО
7 Июля 14:33
ЧМ-2026

6 июля, 7-й номер: последний мундиаль Криштиану Роналду - ФОТО/ВИДЕО

Португалец не выиграл чемпионат мира, но изменил историю своей сборной и целую футбольную эпоху

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия
8 Июля 04:30
ЧМ-2026

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия

28-летний швейцарец сделал три сэйва в игре и отразил решающий пенальти