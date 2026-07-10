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Полиция Парижа задержала Самира Насри по подозрению в отмывании денег и торговле наркотиками

Мировой футбол
Новости
10 Июля 2026 02:20
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Полиция Парижа задержала Самира Насри по подозрению в отмывании денег и торговле наркотиками

В четверг, 9 июля полиция Парижа задержала бывшего полузащитника сборной Франции, "Марселя", "Арсенала" и "Манчестер Сити" Самира Насри, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Le Parisien.

По данным источника, 39-летнего Насри допрашивали по делу о преступном сговоре, отмывании денег и торговле наркотиками. Следствие предполагает, что футболист мог быть связан с отмыванием денег в одном из ночных клубов города Иври-сюр-Сен, совладельцем которого тот стал в 2016 году.

Сообщается, что Насри пробыл на допросе около десяти часов, после чего его отпустили без предъявления обвинений.

Насри — двукратный победитель Кубка английской лиги и чемпионата Англии, а также обладатель Суперкубка страны. Помимо "Марселя", "Арсенала" и "Манчестер Сити" хавбек выступал за "Севилью", "Антальяспор", "Вест Хэм" и "Андерлехт".

İdman.Biz
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