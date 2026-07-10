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ЛЕ: Болгарский ЦСКА обыграл ирландский "Дерри Сити"

Мировой футбол
Новости
10 Июля 2026 00:26
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ЛЕ: Болгарский ЦСКА обыграл ирландский "Дерри Сити"

Болгарский ЦСКА (София) дома обыграл ирландский "Дерри Сити" в первом матче квалификации Лиги Европы.

Как сообщает İdman.Biz, встреча закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

Иоаннис Питтас помог болгарскому клубу выйти вперед на 20-й минуте, но вскоре Лиам Бойс восстановил паритет. Однако ЦСКА все-таки выиграл встречу благодаря голам Бруну Жордау и Иоанниса Питтаса. В концовке у гостей отличился Джеймс Олайника.

Отметим, что в случае выхода во второй квалификационный раунд агдамский "Карабах" встретится с победителем именно этой пары.

İdman.Biz
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