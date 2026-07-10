ЛЕ: Болгарский ЦСКА обыграл ирландский "Дерри Сити"

Болгарский ЦСКА (София) дома обыграл ирландский "Дерри Сити" в первом матче квалификации Лиги Европы.

Как сообщает İdman.Biz, встреча закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

Иоаннис Питтас помог болгарскому клубу выйти вперед на 20-й минуте, но вскоре Лиам Бойс восстановил паритет. Однако ЦСКА все-таки выиграл встречу благодаря голам Бруну Жордау и Иоанниса Питтаса. В концовке у гостей отличился Джеймс Олайника.

Отметим, что в случае выхода во второй квалификационный раунд агдамский "Карабах" встретится с победителем именно этой пары.