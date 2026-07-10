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"Кристал Пэлас" подписал экс-игрока "Барселоны"

Мировой футбол
Новости
10 Июля 2026 03:30
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"Кристал Пэлас" подписал экс-игрока "Барселоны"

Воспитанник каталонской "Барселоны" Оскар Мингеса перешел в английский "Кристал Пэлас". Как передает İdman.Biz, о трансфере сообщила пресс-служба лондонского клуба на официальном сайте команды. С 27-летним испанцем был заключен четырехлетний контракт.

Мингеса присоединился к "Кристал Пэлас" в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта с испанской "Сельтой". Защитник стал первым приобретением клуба при новом главном тренера Пьере Саже этим летом.

Оскар Мингеса выступал за "Сельту" с лета 2022-го. На его счету также четыре матча в составе сборной Испании. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн.

İdman.Biz
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