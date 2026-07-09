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Лиги конференций: потенциальные соперники "Зиря" разошлись миром

Мировой футбол
Новости
9 Июля 2026 22:24
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Лиги конференций: потенциальные соперники "Зиря" разошлись миром

Проходят матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, литовский клуб "Хегельманн" принял на своем поле эстонскую команду "Пайде". Матч завершился вничью со счетом 1:1. В составе хозяев голом отметился Вилюс Арманавичюс, а у гостей отличился Абдурахман Бадамуси.

Ответная встреча между командами состоится через неделю.

Отметим, что в случае выхода во второй квалификационный раунд, бакинский клуб "Зиря" встретится с победителем именно этой пары. В своем первом матче первого раунда "Зиря" уверенно обыграл грузинское "Торпедо" со счетом 3:0.

İdman.Biz
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