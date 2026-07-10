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Экс-игрок "Карабаха" перешел в "Ахмат"

Мировой футбол
Новости
10 Июля 2026 01:52
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Экс-игрок "Карабаха" перешел в "Ахмат"

Состав грозненского "Ахмата" пополнил 28-летний бразильский полузащитник Жулио Родригес Ромао.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на сайт российского клуба, контракт рассчитан на три года.

Ромао играет на позиции опорного полузащитника. Он ранее выступал за такие команды, как "Ференцварош" (Венгрия), "Карабах" (Азербайджан) и "Санта-Клара" (Португалия).

"Вместе с "Ференцварошом" и "Карабахом" он становился чемпионом национальных первенств, выигрывал кубки Венгрии и Азербайджана. В активе игрока больше 50 матчей в еврокубках", - отмечается в публикации "Ахмата".

İdman.Biz
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