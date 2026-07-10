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Вингер "Брайтона" Каору Митома в результате ДТП сбил женщину на велосипеде

Мировой футбол
Новости
10 Июля 2026 07:20
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Вингер "Брайтона" Каору Митома в результате ДТП сбил женщину на велосипеде

Футболист "Брайтона" и сборной Японии Каору Митома попал в дорожно‑транспортное происшествие в Токио, в результате которого на своем автомобиле сбил женщину, ехавшую на велосипеде, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Japan Times.

Согласно источнику, 29‑летний Митома проехал на красный сигнал светофора на перекрестке и сбил велосипедистку. В результате инцидента пострадала 48‑летняя женщина. Она обратилась за медицинской помощью из‑за ушибов, на восстановление ей потребуется две недели.

Сам футболист не пострадал. После ДТП он сразу проверил состояние пострадавшей и действовал в соответствии с указаниями прибывших на место происшествия полицейских.

Митома с 2022 года выступает за английский "Брайтон". За сборную Японии он провел 31 матч и забил девять голов. Вингер не вошел в состав национальной команды на чемпионат мира‑2026 из‑за травмы.

İdman.Biz
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