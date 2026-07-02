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Президент Ла Лиги: У "Реала" нет права жаловаться на судейство"

Мировой футбол
Новости
2 Июля 2026 22:40
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Президент Ла Лиги: У "Реала" нет права жаловаться на судейство"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение мадридского "Реала" направить в УЕФА отчет о судейских ошибках, допущенных в пользу "Барселоны" в контексте дела Негрейры.

"Я его еще не видел [отчет], но мне очень хочется прочитать. Хочу посмотреть, с какого года они жалуются, жалуются ли они на ошибки, допущенные против всех клубов, включая сам "Реал" Мадрид. Если кто и не может жаловаться на судейские ошибки, так это "Реал" Мадрид", — приводит слова Тебаса İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

Напомним, в 2023 году "сине-гранатовым" были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). "Барселона" обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн.

По версии каталонского клуба, Негрейра был нанят в качестве внешнего консультанта для составления технических отчетов о судействе. Бывший вице-президент CTA отрицает, что его подкупили с целью влияния на судей.

İdman.Biz
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