2 Июля 2026
RU

Федерация футбола Германии предложила Нагельсману уйти в отставку за €7 млн - СМИ

Мировой футбол
Новости
2 Июля 2026 19:48
24
Федерация футбола Германии предложила Нагельсману уйти в отставку за €7 млн - СМИ

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман провел встречу с членами Федерации футбола Германии (DFB), продлившуюся три часа. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild.

По информации источника, немецкому специалисту предложили уйти в отставку добровольно. DFB готова выплатить Нагельсману неустойку в размере € 7 млн. Подчеркивается, что его уход из бундестим состоится с высокой долей вероятности.

38-летний тренер возглавляет сборную Германии с 2023 года. Действующее трудовое соглашение Нагельсмана с DFB рассчитано до 2028 года. Немецкая национальная команда покинула чемпионат мира 2026 года на стадии 1/16 финала.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Андерсон стал самым дорогим английским игроком в истории футбола - ОБНОВЛЕНО
20:40
Мировой футбол

Андерсон стал самым дорогим английским игроком в истории футбола - ОБНОВЛЕНО

Андерсон — воспитанник "Ньюкасла"
Мауро Икарди снова остался один: невеста бросила футболиста из-за измен
19:00
Мировой футбол

Мауро Икарди снова остался один: невеста бросила футболиста из-за измен

Чина Суарес, ради которой форвард ушел от Ванды Нары, обнаружила в его телефоне переписку с другими женщинами
Тен Хаг может заменить Кумана на посту тренера сборной Нидерландов
18:44
Мировой футбол

Тен Хаг может заменить Кумана на посту тренера сборной Нидерландов

На этот пост также претендует экс-тренер "Ливерпуля" Арне Слот
Ламин Ямаль бросил вызов Кукурелье: "Я его съем"
18:27
Мировой футбол

Ламин Ямаль бросил вызов Кукурелье: "Я его съем"

Футболист "Барселоны" пошутил о возможной дуэли в Эль-Класико

İdman TV будет транслировать матчи Ла Лиги
17:44
Мировой футбол

İdman TV будет транслировать матчи Ла Лиги

Игры чемпионата Испании сезона-2026/2027 покажут эксклюзивно

"Тоттенхэм" объявил о рекордном трансфере Матеуша Фернандеша
14:12
Мировой футбол

"Тоттенхэм" объявил о рекордном трансфере Матеуша Фернандеша

Лондонский клуб вскоре может снова обновить свой трансферный максимум

Самое читаемое

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция
1 Июля 05:30
ЧМ-2026

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция

27-летний француз на 45-й минуте открыл счет, а в середине второго тайма оформил дубль
ЧМ-2026: Англия одержала волевую победу над ДР Конго
1 Июля 22:01
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Англия одержала волевую победу над ДР Конго - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Дубль Гарри Кейна вывел команду Томаса Тухеля в 1/8 финала

ЧМ-2026: Парагвай сенсационно выбил Германию в первой серии пенальти турнира
30 Июня 03:30
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Парагвай сенсационно выбил Германию в первой серии пенальти турнира - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Южноамериканцы выдержали натиск фаворита, пережили отмененный гол в дополнительное время и вышли в 1/8 финала

26-метровая статуя Месси стала объектом насмешек - ФОТО
1 Июля 17:26
ЧМ-2026

26-метровая статуя Месси стала объектом насмешек - ФОТО

В Аргентине раскритиковали пропорции памятника капитану сборной