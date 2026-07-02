Федерация футбола Германии предложила Нагельсману уйти в отставку за €7 млн - СМИ

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман провел встречу с членами Федерации футбола Германии (DFB), продлившуюся три часа. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild.

По информации источника, немецкому специалисту предложили уйти в отставку добровольно. DFB готова выплатить Нагельсману неустойку в размере € 7 млн. Подчеркивается, что его уход из бундестим состоится с высокой долей вероятности.

38-летний тренер возглавляет сборную Германии с 2023 года. Действующее трудовое соглашение Нагельсмана с DFB рассчитано до 2028 года. Немецкая национальная команда покинула чемпионат мира 2026 года на стадии 1/16 финала.