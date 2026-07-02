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Ламин Ямаль бросил вызов Кукурелье: "Я его съем"

Мировой футбол
Новости
2 Июля 2026 18:27
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Ламин Ямаль бросил вызов Кукурелье: "Я его съем"

Футболист "Барселоны" Ламин Ямаль высказался о возможном противостоянии с защитником "Реал Мадрида" Марком Кукурельей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal, игроки, которые вместе выступают за сборную Испании, в следующем сезоне будут соперниками в Ла Лиге.

Ямаль рассказал, что в разговоре с Кукурельей в шутливой форме сделал дерзкое заявление об Эль-Класико.

"Я сказал Кукурелье, что в первом Эль-Класико он будет в стартовом составе, а во втором — уже нет. Потому что я его просто съем", — заявил Ямаль.

В настоящее время оба футболиста находятся в расположении сборной Испании. Команда вышла в плей-офф ЧМ-2026, заняв первое место в группе H.

Напомним, в 1/16 финала Испания сыграет с Австрией. Матч начнется сегодня в 23:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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