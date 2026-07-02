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Тен Хаг может заменить Кумана на посту тренера сборной Нидерландов

Мировой футбол
Новости
2 Июля 2026 18:44
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Тен Хаг может заменить Кумана на посту тренера сборной Нидерландов

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Аякса" Эрик тен Хаг может возглавить сборную Нидерландов.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, на этот пост также претендует экс-тренер "Ливерпуля" Арне Слот.

Сборная Нидерландов завершила выступление на чемпионате мира-2026 в 1/16 финала, уступив Марокко (1:1, 2:3 — пенальти).

После поражения от Марокко свой пост покинул главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман. Об этом 63-летний специалист объявил в соцсетях.

Последним местом работы тен Хага был "Байер". Он возглавлял леверкузенский клуб с июля по сентябрь 2025 года. За этот период команда провела под его руководством 3 матча.

İdman.Biz
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