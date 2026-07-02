Мауро Икарди снова остался один: невеста бросила футболиста из-за измен

В личной жизни аргентинского футболиста Мауро Икарди снова наступили непростые времена. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на аргентинские СМИ, его невеста, актриса Чина Суарес, разорвала отношения с форвардом и съехала из их общего дома.

Примечательно, что в свое время именно Суарес называли главной причиной громкого расставания Икарди с его многолетней супругой Вандой Нарой. После полутора лет романа Мауро и Чина объявили о помолвке, однако до свадьбы дело так и не дошло.

Причиной очередного скандала стала банальная невнимательность футболиста. По имеющимся данным, несколько дней назад актриса обнаружила в телефоне своего возлюбленного недвусмысленную переписку с другими женщинами, после чего сразу же собрала вещи.

Сейчас спортсмен пытается исправить ситуацию: он активно извиняется перед невестой и умоляет дать их отношениям еще один шанс. Сами виновники новостных хроник пока воздерживаются от официальных комментариев и не делали публичных заявлений.