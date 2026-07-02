"Манчестер Сити" объявил о подписании Эллиота Андерсона

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте подтвердил достижение договоренности с "Ноттингем Форест" о трансфере полузащитника Эллиота Андерсона, сообщает İdman.Biz.

23‑летний футболист, находящийся в расположении сборной Англии на чемпионате мира 2026 года, уже прошел медицинское обследование в Канзасе. Окончательное оформление перехода состоится после возвращения игрока в Англию.

"Все в "Манчестер Сити" желают Эллиоту и сборной Англии удачи в их кампании на чемпионате мира и с нетерпением ждут возможности приветствовать его в Манчестере", — говорится в заявлении клуба.

Андерсон — воспитанник "Ньюкасла", в "Ноттингем Форест" перешел в 2024 году за £ 15 млн. В минувшем сезоне он провел 38 матчей в АПЛ, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи. Сумма сделки, по данным инсайдеров, составила € 135 млн.