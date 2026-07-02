Возле "Энфилда" появился мемориал в честь Диогу Жоты и его брата - ФОТО

Накануне годовщины смерти Диогу Жоты и Андре Силвы "Ливерпуль" открыл на "Энфилде" мемориал, посвященный братьям.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу "красных", скульптура установлена на 97-й авеню — месте, где после трагедии болельщики оставляли цветы, шарфы, письма, баннеры и футболки других команд, превратив территорию в стихийный мемориал.

Памятная композиция получила название "Навсегда 20" — в честь игрового номера Жоты, под которым он выступал за мерсисайдский клуб.

В центре установлен арт-объект в форме сердца, повторяющий характерный жест футболиста при праздновании голов. Если смотреть на скульптуру под разными углами, в ней можно различить цифры 20 и 30 — игровые номера братьев.

Также на мемориале размещен текст песни, которую болельщики "Ливерпуля" исполняют в память о Жоте на 20-й минуте каждого матча.

Диогу Жота и его брат Андре Силва погибли 3 июля прошлого года в результате аварии. По данным испанской Guardia Civil, причиной ДТП стал разрыв шины во время обгона, из-за чего автомобиль съехал с дороги.