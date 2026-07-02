"Атлетико" близок к трансферу капитана "Спортинга"

Мадридский "Атлетико" близок к подписанию полузащитника и капитана "Спортинга" Мортена Юльманна.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, испанский клуб уже согласовал с датским футболистом контракт до 2031 года с возможностью продления еще на один сезон. Теперь сторонам осталось договориться со "Спортингом" о сумме трансфера.

Лиссабонский клуб рассчитывает выручить за 27-летнего хавбека около 60 миллионов евро, однако спортивный директор "Атлетико" Матеу Алемани намерен снизить стоимость сделки. По данным источника, итоговая сумма трансфера может составить около 45 миллионов евро с учетом бонусов.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Юльманн провел 27 матчей, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.