"Барселона" представила комплект домашней формы на новый сезон - ФОТО

"Барселона" представила комплект домашней формы на сезон-2026/2027.

"На футболке сохранены культовые синие и гранатовые полосы, а цветовая гамма придает движение и глубину эстетике, уходящей корнями в идентичность сине-гранатовых, плюс имена и номера игроков выполнены новым шрифтом", — приводит İdman.Biz сообщение пресс-службы клуба.

Отмечается, что футболки выполнены с использованием технологии, которая оптимизирует вентиляцию и спортивные характеристики, обеспечивая больший комфорт и ощущение легкости во время матчей.

В прошедшем сезоне "Барселона" стала победителем испанской Ла Лиги, набрав 94 очка за 38 матчей.