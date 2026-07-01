1 Июля 2026
RU

"Барселона" представила комплект домашней формы на новый сезон - ФОТО

Мировой футбол
Новости
1 Июля 2026 09:31
43
"Барселона" представила комплект домашней формы на новый сезон - ФОТО

"Барселона" представила комплект домашней формы на сезон-2026/2027.

"На футболке сохранены культовые синие и гранатовые полосы, а цветовая гамма придает движение и глубину эстетике, уходящей корнями в идентичность сине-гранатовых, плюс имена и номера игроков выполнены новым шрифтом", — приводит İdman.Biz сообщение пресс-службы клуба.

Отмечается, что футболки выполнены с использованием технологии, которая оптимизирует вентиляцию и спортивные характеристики, обеспечивая больший комфорт и ощущение легкости во время матчей.

В прошедшем сезоне "Барселона" стала победителем испанской Ла Лиги, набрав 94 очка за 38 матчей.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

АФИША ЧМ-2026: Англия, Бельгия и США сыграют за выход в 1/8 финала
10:44
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: Англия, Бельгия и США сыграют за выход в 1/8 финала

Сегодня в плей-офф пройдут еще три матча

Коллина объяснил подход судей к контактной борьбе на ЧМ-2026
10:14
ЧМ-2026

Коллина объяснил подход судей к контактной борьбе на ЧМ-2026

В ФИФА заявили, что команды заранее предупредили о трактовке эпизодов на угловых

Месси и Мбаппе идут вровень: кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?
09:43
ЧМ-2026

Месси и Мбаппе идут вровень: кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?

Гонка за "Золотую бутсу" набирает обороты — все главные претенденты продолжают борьбу за титул

Бьелса провел полуторачасовую пресс-конференцию после вылета Уругвая с ЧМ
09:14
ЧМ-2026

Бьелса провел полуторачасовую пресс-конференцию после вылета Уругвая с ЧМ

Главный тренер пришел к журналистам с папкой документов

Мексика прошла Эквадор и ждет Англию или ДР Конго - ВИДЕО
08:26
ЧМ-2026

Мексика прошла Эквадор и ждет Англию или ДР Конго - ВИДЕО

Хозяева забили дважды до перерыва, выдержали давление и завершили матч на нервах

Гол Шомуродова признан лучшим на групповом этапе ЧМ-2026 - ВИДЕО
06:36
ЧМ-2026

Гол Шомуродова признан лучшим на групповом этапе ЧМ-2026 - ВИДЕО

Шомуродов отличился в матче против ДР Конго

Самое читаемое

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле
28 Июня 19:08
Мировой футбол

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле

В результате стихийного бедствия в Венесуэле погибли свыше 1,4 тыс. человек
Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция
05:30
ЧМ-2026

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция

27-летний француз на 45-й минуте открыл счет, а в середине второго тайма оформил дубль
Месси вживую глазами İdman.Biz: репортаж с матча Аргентина – Иордания - ФОТО/ВИДЕО
28 Июня 21:30
ЧМ-2026

Месси вживую глазами İdman.Biz: репортаж с матча Аргентина – Иордания - ФОТО/ВИДЕО

Баннеры с Марадоной, козленок G.O.A.T., долгожданный выход Месси и незабываемая атмосфера – корреспондент İdman.Biz побывал в эпицентре футбольного праздника

Эмилиано Мартинес: "Аргентина должна быть внимательна в матче с Кабо-Верде"
28 Июня 13:47
ЧМ-2026

Эмилиано Мартинес: "Аргентина должна быть внимательна в матче с Кабо-Верде" - İDMAN.BIZ ИЗ США - ВИДЕО

Вратарь действующих чемпионов мира призвал не недооценивать соперника по 1/16 финала ЧМ-2026