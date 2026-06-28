Турция сохранила Монтеллу после провала на ЧМ-2026

Федерация футбола Турции не стала отправлять в отставку главного тренера национальной команды Винченцо Монтеллу, несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Takvim, турецкая федерация и итальянский специалист достигли договоренности о продолжении сотрудничества.

По информации источника, Монтелла сохранит свой пост, однако в его тренерском штабе произойдут кадровые изменения. Кроме того, стороны намерены провести ряд преобразований, касающихся работы национальной команды.

Напомним, сборная Турции завершила выступление на чемпионате мира уже после группового этапа. Команда не смогла пробиться в плей-офф, потерпев два поражения в трех матчах.