28 Июня 2026
RU

Турция сохранила Монтеллу после провала на ЧМ-2026

Мировой футбол
Новости
28 Июня 2026 16:56
36
Турция сохранила Монтеллу после провала на ЧМ-2026

Федерация футбола Турции не стала отправлять в отставку главного тренера национальной команды Винченцо Монтеллу, несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Takvim, турецкая федерация и итальянский специалист достигли договоренности о продолжении сотрудничества.

По информации источника, Монтелла сохранит свой пост, однако в его тренерском штабе произойдут кадровые изменения. Кроме того, стороны намерены провести ряд преобразований, касающихся работы национальной команды.

Напомним, сборная Турции завершила выступление на чемпионате мира уже после группового этапа. Команда не смогла пробиться в плей-офф, потерпев два поражения в трех матчах.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ливерпуль" готов расстаться с Кьезой
18:10
Мировой футбол

"Ливерпуль" готов расстаться с Кьезой

Итальянский вингер может вернуться в Серию А уже этим летом

"Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ" нацелились на Винисиуса
17:16
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ" нацелились на Винисиуса

Два европейских гранда готовы побороться за форварда "Реала"

Воспитанник "Барселоны" намерен сменить клуб
16:15
Мировой футбол

Воспитанник "Барселоны" намерен сменить клуб

Марк Касадо хочет уйти из-за нехватки игрового времени

Рашфорд отказался переходить в "Тоттенхэм"
14:30
Мировой футбол

Рашфорд отказался переходить в "Тоттенхэм"

Форвард "Манчестер Юнайтед" по-прежнему рассчитывает продолжить карьеру в "Барселоне"
"Лацио" заинтересовался защитником "Реала"
14:12
Мировой футбол

"Лацио" заинтересовался защитником "Реала"

Итальянский клуб рассматривает Асенсио в качестве замены Романьоли

Неймар купил часы почти за миллион евро во время чемпионата мира
13:05
Мировой футбол

Неймар купил часы почти за миллион евро во время чемпионата мира

Звезда сборной Бразилии пополнил свою коллекцию люксовых аксессуаров в Нью-Йорке

Самое читаемое

Третье место как билет в плей-офф: кто уже почти в 1/16, а кому еще ждать? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
27 Июня 12:14
ЧМ-2026

Третье место как билет в плей-офф: кто уже почти в 1/16, а кому еще ждать? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Четыре сборные с 4 очками уже в безопасности, а судьбу команд с 3 баллами решат группы J, K и L

VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K
08:40
ЧМ-2026

VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K

Гол Санчеса отменили в компенсированное время, но южноамериканцы все равно вышли в плей-офф с первого места
UFC Fight Night Baku: Шарабутдин Магомедов одолел Перейру единогласным решением судей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июня 22:36
ММА

UFC Fight Night Baku: Шарабутдин Магомедов одолел Перейру единогласным решением судей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Поединок прошел в условиях напряженной и упорной борьбы
Скалони раскрыл судьбу Месси в матче с Иорданией из уважения к 91-летнему журналисту
27 Июня 18:34
Мировой футбол

Скалони раскрыл судьбу Месси в матче с Иорданией из уважения к 91-летнему журналисту

Энрике Макайя Маркес освещает уже 18-й чемпионат мира