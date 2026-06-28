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Неймар купил часы почти за миллион евро во время чемпионата мира

Мировой футбол
Новости
28 Июня 2026 13:05
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Неймар купил часы почти за миллион евро во время чемпионата мира

Нападающий сборной Бразилии Неймар воспользовался выходным днем на чемпионате мира-2026, чтобы приобрести дорогостоящие часы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на A Bola, 34-летний футболист посетил бутик Jacob & Company в Нью-Йорке, где купил новую модель стоимостью 880 тысяч евро.

Процесс покупки был снят на видео и опубликован в социальных сетях бренда. На кадрах Неймар вместе с основателем компании Джейкобом Арабо принял участие в популярном тренде TikTok, благодаря чему ролик быстро набрал просмотры.

Неймар давно известен своей страстью к эксклюзивным часам. По данным источника, стоимость его личной коллекции оценивается в несколько миллионов евро, а цена некоторых экземпляров превышает два миллиона евро.

Тем временем сборная Бразилии продолжает борьбу на чемпионате мира-2026. В 1/16 финала турнира пентакампеоны встретятся со сборной Японии.

İdman.Biz
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