Неймар купил часы почти за миллион евро во время чемпионата мира

Нападающий сборной Бразилии Неймар воспользовался выходным днем на чемпионате мира-2026, чтобы приобрести дорогостоящие часы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на A Bola, 34-летний футболист посетил бутик Jacob & Company в Нью-Йорке, где купил новую модель стоимостью 880 тысяч евро.

Процесс покупки был снят на видео и опубликован в социальных сетях бренда. На кадрах Неймар вместе с основателем компании Джейкобом Арабо принял участие в популярном тренде TikTok, благодаря чему ролик быстро набрал просмотры.

Неймар давно известен своей страстью к эксклюзивным часам. По данным источника, стоимость его личной коллекции оценивается в несколько миллионов евро, а цена некоторых экземпляров превышает два миллиона евро.

Тем временем сборная Бразилии продолжает борьбу на чемпионате мира-2026. В 1/16 финала турнира пентакампеоны встретятся со сборной Японии.