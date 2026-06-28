Полузащитник "Манчестер Юнайтед" может выбыть на срок до года

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мануэль Угарте рискует пропустить большую часть следующего сезона из-за серьезной травмы.

Как сообщает İdman.Biz, уругваец получил повреждение колена в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против сборной Испании (0:1).

25-летний хавбек не смог самостоятельно покинуть поле и был унесен на носилках.

По информации Stretty News, у футболиста подозревают разрыв передней крестообразной связки. Если диагноз подтвердится, восстановление может занять от девяти до двенадцати месяцев.

Угарте выступает за "Манчестер Юнайтед" с августа 2024 года. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2029 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.