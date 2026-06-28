"Реал" нашел альтернативу Олисе за 120 млн евро

Мадридский "Реал" проявляет интерес к вингеру "РБ Лейпцига" Яну Диоманде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Debate, "сливочные" рассматривают 19-летнего ивуарийца в качестве альтернативы Майклу Олисе из "Баварии", трансфер которого считается сложным для реализации.

По информации источника, глава скаутского отдела мадридского клуба Хуни Калафат внимательно следит за выступлением Диоманде на чемпионате мира-2026.

Сообщается, что интерес к футболисту также проявляют "Ливерпуль" и "ПСЖ", однако сам игрок предпочел бы продолжить карьеру именно в "Реале".

В свою очередь "РБ Лейпциг" рассчитывает выручить за одного из самых перспективных молодых футболистов не менее 120 миллионов евро.