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"Челси" договорился о трансфере защитника "Кристал Пэлас" за 55 млн евро

Мировой футбол
Новости
28 Июня 2026 10:33
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"Челси" договорился о трансфере защитника "Кристал Пэлас" за 55 млн евро

Центральный защитник "Кристал Пэлас" Максанс Лакруа продолжит карьеру в "Челси".

Как сообщает İdman.Biz, лондонский клуб заплатит за 25-летнего французского футболиста 55 миллионов евро.

По информации L'Equipe, сделка будет завершена после окончания чемпионата мира-2026, на котором Лакруа выступает в составе сборной Франции. Ранее сообщалось, что переговоры между клубами значительно продвинулись.

В минувшем сезоне защитник провел 55 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Кристал Пэлас" рассчитан до лета 2029 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Лакруа составляет 50 миллионов евро.

İdman.Biz
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