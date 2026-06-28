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Стив Кларк подал с поста главного тренера сборной Шотландии по футболу

Мировой футбол
Новости
28 Июня 2026 06:30
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Стив Кларк подал с поста главного тренера сборной Шотландии по футболу

Стив Кларк подал в отставку с поста главного тренера сборной Шотландии по футболу. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба Шотландской футбольной ассоциации.

Ранее шотландцы потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. На групповом этапе они проиграли сборным Марокко (0:1) и Бразилии (0:3), а также победили команду Гаити (1:0). Сборная Шотландии заняла третье место в группе С, набрав 3 очка. После победы хорватов над командой Ганы (2:1) шотландцы потеряли шансы на выход в плей-офф, так как не попадут в топ-8 команд, занявших третьи места в группах.

Кларку 62 года. Он возглавлял сборную Шотландии с 2019 года. Под его руководством команда впервые за 28 лет квалифицировалась на чемпионат мира.

İdman.Biz
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